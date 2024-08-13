Власова Варвара Фарафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Власова) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Власова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: (Власова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Власов Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Власова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович