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Власова Варвара Фарафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868

Сын: Власов Никита Михайлович

Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Власова) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Власова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Власов Зотим Михайлович

Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: (Власова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Власов Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Власов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Власов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Власова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Власов Михаил Федорович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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