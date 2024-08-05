Василий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Егор (Георгий) Михайлович
Мать: Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна
Смерть
Неизвестно