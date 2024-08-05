Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Егор (Георгий) Михайлович

Мать: Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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