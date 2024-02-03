Кожатова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.1931
Дочь: Кожатова Романова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Кожатов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
19.02.1939
Отец ребёнка: Кожатов Павел Сергеевич
Смерть
Неизвестно