Кожатова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожатова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожатов Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
26.07.1931

Дочь: Кожатова Романова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Кожатов Павел Сергеевич

Долгая Поляна, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.02.1939

Сын: Кожатов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Кожатов Павел Сергеевич

Долгая Поляна, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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