Грезов Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грезов Иван
Мать: Наталья Елисеевна
Рождение ребёнка
05.07.1914
Сын: Грезов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грезов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Мария Борисовна
Смерть
Неизвестно