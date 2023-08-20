Марфа Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Отец

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Федор Петров

Мать: Надежда Федорова

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