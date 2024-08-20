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Стрельцова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Софрон Пахомович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Стрельцов Ипатий Софроньевич

Отец ребёнка: Стрельцов Софрон Пахомович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.07.1909

Дочь: (Стрельцова) Анна Софроньевна

Отец ребёнка: Стрельцов Софрон Пахомович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
08.07.1910

Дочь: (Стрельцова) Марфа Софроньевна

Отец ребёнка: Стрельцов Софрон Пахомович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Стрельцов Трофим Софроньевич

Отец ребёнка: Стрельцов Софрон Пахомович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.10.1914

Сын: Стрельцов Иларион Софроньевич

Отец ребёнка: Стрельцов Софрон Пахомович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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