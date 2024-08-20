Стрельцова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Стрельцов Ипатий Софроньевич
Отец ребёнка: Стрельцов Софрон Пахомович
Рождение ребёнка
18.07.1909
Дочь: (Стрельцова) Анна Софроньевна
Отец ребёнка: Стрельцов Софрон Пахомович
Рождение ребёнка
08.07.1910
Дочь: (Стрельцова) Марфа Софроньевна
Отец ребёнка: Стрельцов Софрон Пахомович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Стрельцов Трофим Софроньевич
Отец ребёнка: Стрельцов Софрон Пахомович
Рождение ребёнка
14.10.1914
Сын: Стрельцов Иларион Софроньевич
Отец ребёнка: Стрельцов Софрон Пахомович
Смерть
Неизвестно