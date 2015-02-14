Хабирова Разия Исхаковна
Место рожденияд. Алатана Макаровского района БАССР
Дата рождения26.01.1933
Дата смерти14.02.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
195
Отец ребёнка: Хабиров Фарит Бариевич
д.Сайраново, Ишимбайский район, БАССР
Рождение ребёнка
196
Отец ребёнка: Хабиров Фарит Бариевич
д.Сайраново, Ишимбайский район, БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабиров Фарит Бариевич
д.Сайраново, Ишимбайский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2015
г. Ишимбай (Ишимбайский район)