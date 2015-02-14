Хабирова Разия Исхаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабирова Разия Исхаковна

Хабирова Разия Исхаковна

Место рождения

д. Алатана Макаровского района БАССР

Дата рождения

26.01.1933

Дата смерти

14.02.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

195 г.р.
196 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
195

Сын: Хабиров Рамиль Фаритович

Отец ребёнка: Хабиров Фарит Бариевич

д.Сайраново, Ишимбайский район, БАССР
Рождение ребёнка
196

Сын: Хабиров Ришат Фаритович

Отец ребёнка: Хабиров Фарит Бариевич

д.Сайраново, Ишимбайский район, БАССР
Рождение
26.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Алатана Макаровского района БАССР
Рождение ребёнка
20.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабиров Фарит Бариевич

д.Сайраново, Ишимбайский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабиров Фарит Бариевич

Смерть
14.02.2015
г. Ишимбай (Ишимбайский район)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close