Худобина Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудобина Мария Семёновна

Худобина Мария Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

08.06.1892

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1861

Сын: Худобин Иван Александрович

Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Худобин Василий Александрович

Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.01.1867

Дочь: Худобина Мария Александровна

Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович

Рождение ребёнка
17.05.1868

Дочь: Худобина Серафима Александровна

Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович

Рождение ребёнка
20.08.1869

Сын: Худобин Илья Александрович

Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович

Рождение ребёнка
29.05.1872

Сын: Худобин Петр Александрович

Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович

Рождение ребёнка
16.07.1874

Сын: Худобин Александр Александрович

Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович

Смерть
08.06.1892
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.