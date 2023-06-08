Худобина Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти08.06.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.11.1861
Сын: Худобин Иван Александрович
Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Худобин Василий Александрович
Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.01.1867
Дочь: Худобина Мария Александровна
Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович
Рождение ребёнка
17.05.1868
Дочь: Худобина Серафима Александровна
Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович
Рождение ребёнка
20.08.1869
Сын: Худобин Илья Александрович
Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович
Рождение ребёнка
29.05.1872
Сын: Худобин Петр Александрович
Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович
Рождение ребёнка
16.07.1874
Сын: Худобин Александр Александрович
Отец ребёнка: Худобин Александр Александрович
Смерть
08.06.1892
Похороны
Неизвестно