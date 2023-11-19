Бегунова Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Бегунов Ефрем Афанасьевич
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Бегунов Ефрем Афанасьевич
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Бегунов Герасим Ефремович
Отец ребёнка: Бегунов Ефрем Афанасьевич
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Смерть
1793
Ревизские сказки Спаской, Долговицкой, Заячерицкой и Минской волостей Тотемской округи 5-ой ревизии. Фонд № 51. Оп.11 т. 25. Д. 15. Л. 209об