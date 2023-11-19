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Бегунова Татьяна Васильевна

Место рождения

Дубровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Бегунов Петр Ефремович

Отец ребёнка: Бегунов Ефрем Афанасьевич

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Бегунов Иван Ефремович

Отец ребёнка: Бегунов Ефрем Афанасьевич

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Исповедные росписи церквей Важского уезда за 1763 год. ГАВО. Ф. 496. Оп. 19. Д. 3. Л. 586об
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Бегунов Герасим Ефремович

Отец ребёнка: Бегунов Ефрем Афанасьевич

Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки о дворцовых крестьянах Спасского стана Вельского уезда за 1782 год, ГАВО. Ф. 388. Оп. 1А. Д. 35. Л. 36-36об
Смерть
1793
Патрушевская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Ревизские сказки Спаской, Долговицкой, Заячерицкой и Минской волостей Тотемской округи 5-ой ревизии. Фонд № 51. Оп.11 т. 25. Д. 15. Л. 209об

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