Пужайкин Давид Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пужайкина Мария Герасимова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Пужайкина Мария Герасимова
Рождение ребёнка
17.03.1842 ст.
Мать ребёнка: Пужайкина Мария Герасимова
Ярково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно