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Пужайкин Давид Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пужайкин Иван Давыдов

Мать ребёнка: Пужайкина Мария Герасимова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Пужайкин Андрей Давыдов

Мать ребёнка: Пужайкина Мария Герасимова

Рождение ребёнка
17.03.1842 ст.

Сын: Пужайкин Захарий Давыдов

Мать ребёнка: Пужайкина Мария Герасимова

Ярково, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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