Круглов Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.
Сын: Круглов Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Круглова Параскева Максимовна
Рождение ребёнка
14.11.1900 ст.
Сын: Круглов Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Круглова Параскева Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно