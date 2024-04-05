Stucka (Malaszek) Ann R. 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Stucka (Malaszek) Ann R.

Место рождения

Pennsylvania, USA

Дата рождения

1918

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Małaszek Aleksander

Мать: (Veronik Malaszek) Michalene

Pennsylvania, USA
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Erie, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
1908 Wayne, Erie, Millcreek, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
1940
Бракосочетание
03.01.1949

Муж: Stucka Joseph

Wesleyville, Erie, Pennsylvania, United States
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Calvary Cemetery, Erie, Erie, Pennsylvania, United States

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