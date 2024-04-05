Stucka (Malaszek) Ann R.
Место рожденияPennsylvania, USA
Дата рождения1918
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Małaszek Aleksander
Pennsylvania, USA
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Erie, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
1908 Wayne, Erie, Millcreek, Erie, Pennsylvania, USA
Место жительства
1940
Бракосочетание
03.01.1949
Муж: Stucka Joseph
Wesleyville, Erie, Pennsylvania, United States
Смерть
1996
Похороны
Неизвестно
Calvary Cemetery, Erie, Erie, Pennsylvania, United States