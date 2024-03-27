Бадерзиян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБадерзиян

Бадерзиян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абхаликов Альмухаммат

Отец ребёнка: Байбулатов Абхалик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байбулатов Абхалик

Рождение ребёнка
25.05.1902

Сын: Рахимьян

Отец ребёнка: Байбулатов Абхалик

Рождение ребёнка
29.12.1904

Сын: Абхаликов Абдулхак

Отец ребёнка: Байбулатов Абхалик

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.