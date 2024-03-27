Бадерзиян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Байбулатов Абхалик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Байбулатов Абхалик
Рождение ребёнка
25.05.1902
Сын: Рахимьян
Отец ребёнка: Байбулатов Абхалик
Рождение ребёнка
29.12.1904
Сын: Абхаликов Абдулхак
Отец ребёнка: Байбулатов Абхалик
Смерть
Неизвестно