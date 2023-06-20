Зайцев - Зайцов Федор Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайцев - Зайцов Евдоким Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1867 ст.
Сын: Зайцев - Зайцов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.
Дочь: Миронова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ермиловна
Смерть
Неизвестно