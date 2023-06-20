Зайцев - Зайцов Федор Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев - Зайцов Федор Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайцев - Зайцов Евдоким Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1867 ст.

Сын: Зайцев - Зайцов Владимир Федорович

Мать ребёнка: не указана

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.07.1881 ст.

Дочь: Миронова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ермиловна

Нижний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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