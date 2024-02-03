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Мария
Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Кашковская) Евдокия Ефимовна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: не указан
Мать:
Евдокия Ефимовна
Смерть
Неизвестно
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