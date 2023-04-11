Липовцева Ксения Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовцева Ксения Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовцев Константин Трофимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1894

Сын: Липовцев Максим Трофимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1895

Сын: Липовцев Павел Трофимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1898

Сын: Липовцев Иван Трофимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Липовцева) Анна Трофимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Рыкова (Липовцев) Клавдия Трофимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1911

Сын: Липовцев Петр Трофимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1916

Сын: Липовцев Василий Трофимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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