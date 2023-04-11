Липовцева Ксения Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липовцев Константин Трофимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1894
Сын: Липовцев Максим Трофимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1895
Сын: Липовцев Павел Трофимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Липовцева) Анна Трофимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Рыкова (Липовцев) Клавдия Трофимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1916
Сын: Липовцев Василий Трофимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно