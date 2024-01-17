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Любимов Яков Нилович

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Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

22.07.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: Любимов Нил

Мать: не указана

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Любимов Серапион Яковлевич

Мать ребёнка: Любимова (Полянина) Марья Трофимовна

Шарчино, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.11.1909

Дочь: Никифорова (Любимова) Зиновья Яковлевна

Мать ребёнка: Любимова (Полянина) Марья Трофимовна

Битки, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.06.1914

Сын: Любимов Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Любимова (Полянина) Марья Трофимовна

Шарчино, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
22.07.1955
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область

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