Любимов Яков Нилович
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смерти22.07.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: Любимов Нил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Любимов Серапион Яковлевич
Мать ребёнка: Любимова (Полянина) Марья Трофимовна
Рождение ребёнка
07.11.1909
Дочь: Никифорова (Любимова) Зиновья Яковлевна
Мать ребёнка: Любимова (Полянина) Марья Трофимовна
Битки, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.06.1914
Мать ребёнка: Любимова (Полянина) Марья Трофимовна
Смерть
22.07.1955
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область