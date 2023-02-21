Мария Кияшко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Кияшко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

FB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияшко Остап

Отец ребёнка: Кияшко Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияшко Остап

Отец ребёнка: Кияшко Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кияшко Григорий

Отец ребёнка: Кияшко Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кияшко Кирилл

Смерть
Неизвестно
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