Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Александр Ильич

Отец ребёнка: Илья Иванович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Марья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Настасья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
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