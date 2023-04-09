Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Александр Ильич
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Настасья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Иванович
Смерть
Неизвестно