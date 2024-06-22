Заковряшина Матрона Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти09.09.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заковряшин Даниил Леонтьев
Отец ребёнка: Заковряшин Леонтий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1898
Отец ребёнка: Заковряшин Леонтий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Заковряшина Ефимия Леонтьева
Отец ребёнка: Заковряшин Леонтий Никитич
Рождение ребёнка
04.02.1902 ст.
Сын: Заковряшин Никифор Леонтьев
Отец ребёнка: Заковряшин Леонтий Никитич
Рождение ребёнка
01.03.1907 ст.
Дочь: Заковряшина Евдокия Леонтьева
Отец ребёнка: Заковряшин Леонтий Никитич
Рождение ребёнка
?.06.1908 ст.
Сын: Заковряшин Семен Леонтьев
Отец ребёнка: Заковряшин Леонтий Никитич
Смерть
09.09.1908 ст.
Похороны
11.09.1908 ст.