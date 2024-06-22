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Заковряшина Матрона Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

09.09.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заковряшин Даниил Леонтьев

Отец ребёнка: Заковряшин Леонтий Никитич

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заковряшин Леонтий Никитич

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Заковряшин Ефим Леонтьев

Отец ребёнка: Заковряшин Леонтий Никитич

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Заковряшина Ефимия Леонтьева

Отец ребёнка: Заковряшин Леонтий Никитич

Рождение ребёнка
04.02.1902 ст.

Сын: Заковряшин Никифор Леонтьев

Отец ребёнка: Заковряшин Леонтий Никитич

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1907 ст.

Дочь: Заковряшина Евдокия Леонтьева

Отец ребёнка: Заковряшин Леонтий Никитич

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
?.06.1908 ст.

Сын: Заковряшин Семен Леонтьев

Отец ребёнка: Заковряшин Леонтий Никитич

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
09.09.1908 ст.
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
11.09.1908 ст.
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

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