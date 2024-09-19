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Петрова Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Меланья Матвеевна

Отец ребёнка: Петров Матвей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Маркел Матвеевич

Отец ребёнка: Петров Матвей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Матвей Степанович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Петрова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Петров Матвей Степанович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Петров Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Петров Матвей Степанович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Петров Прокопий Матвеевич

Отец ребёнка: Петров Матвей Степанович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Петров Иларион Матвеевич

Отец ребёнка: Петров Матвей Степанович

Смерть
Неизвестно

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