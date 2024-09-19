Петрова Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Меланья Матвеевна
Отец ребёнка: Петров Матвей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Матвей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Петрова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Петров Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Петров Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Петров Прокопий Матвеевич
Отец ребёнка: Петров Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Петров Матвей Степанович
Смерть
Неизвестно