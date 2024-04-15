Демяненко Александра Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
02.01.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Василий Филиппович Гончаренко
Восприемник
21.03.1885 ст.
Яков Данилович Демяненко
Восприемник
10.05.? ст.
Николай Нестерович Ковалев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно