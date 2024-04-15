Демяненко Александра Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемяненко Александра Лукьяновна

Демяненко Александра Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
02.01.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Василий Филиппович Гончаренко
Восприемник
21.03.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Данилович Демяненко
Восприемник
10.05.? ст.
Николаевка, Сумська область
Николай Нестерович Ковалев
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close