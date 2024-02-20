Шемигон Михаил Павлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения12.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1874
Отец: Шемигон Павел Трофимович
Мать: Шемигон Анна Павловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Шемигон ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шемигон ?
Смерть
Неизвестно