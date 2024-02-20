Шемигон Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемигон Михаил Павлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

12.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1874

Отец: Шемигон Павел Трофимович

Мать: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1900

Сын: Шемигон Лука Михайлович

Мать ребёнка: Шемигон ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемигон ?

Смерть
Неизвестно
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