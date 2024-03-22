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Симонов Петр Андреевич

Место рождения

Потаскуева, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Потаскуева, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симонова Антонина Александровна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симонова Антонина Александровна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Симонов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Симонова Антонина Александровна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Симонова Галина Петровна

Мать ребёнка: Симонова Антонина Александровна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симонова Антонина Александровна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симонова Антонина Александровна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Симонов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Симонова Антонина Александровна

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симонова Антонина Александровна

Смерть
Неизвестно
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