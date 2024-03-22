Симонов Петр Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Сын: Симонов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Симонова Антонина Александровна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Симонова Галина Петровна
Мать ребёнка: Симонова Антонина Александровна
Рождение ребёнка
02.12.1941
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1950
Сын: Симонов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Симонова Антонина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно