Ивонин Александр Георгиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивонин Александр Георгиевич

Место рождения

Головановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивонин Георгий Филиппович

Мать: Ивонина Агафья Корниловна

Головановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивонин Николай Александрович

Мать ребёнка: Ивонина Александра

д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивонина Светлана Александровна

Мать ребёнка: Ивонина Александра

д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивонина Александра

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ивонина Алефтина Александровна

Мать ребёнка: Ивонина Александра

д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Смерть
Неизвестно

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