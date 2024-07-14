Ивонин Александр Георгиевич
Место рожденияГоловановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Головановцы, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивонин Николай Александрович
Мать ребёнка: Ивонина Александра
д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивонина Светлана Александровна
Мать ребёнка: Ивонина Александра
д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивонина Александра
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ивонина Алефтина Александровна
Мать ребёнка: Ивонина Александра
д. Частики, Зуевского р-на, Кировской обл.
Смерть
Неизвестно