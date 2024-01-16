Сорокина Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович

д. Полутовская
Рождение ребёнка
1776

Сын: Сорокин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович

д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Иван Петрович

д. Полутовская
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