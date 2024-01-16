Сорокина Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович
д. Полутовская
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Сорокин Иван Петрович
д. Полутовская
Бракосочетание
Неизвестно
д. Полутовская