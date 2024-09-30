Райккерус (Ватиска) Ева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Рождение ребёнка
02.08.1868
Дочь: Райккерус (Райккерус) Мария Абрамовна
Отец ребёнка: Райккерус Абрам Петрович
Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно