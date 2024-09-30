Райккерус (Ватиска) Ева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Ватиска) Ева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1861

Муж: Райккерус Абрам Петрович

Рождение ребёнка
02.08.1868

Дочь: Райккерус (Райккерус) Мария Абрамовна

Отец ребёнка: Райккерус Абрам Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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