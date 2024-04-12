((Щербина)) Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Щербина Кирилл Федоров
Мать: Анна Демьяновна
Упоминание
1766
ф.801, оп.1, д.99 (1766) | Исповедные ведомости села Белоцерковцы 1766 года
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
Неизвестно