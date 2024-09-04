Алгазин Ерофей Мартемьянович
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Алгазина) Анна Ерофеевна
Мать ребёнка: Алгазина Мавра Васильевена
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Алгазина Мавра Васильевена
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: (Алгазина) Наталья Ерофеевна
Мать ребёнка: Алгазина Мавра Васильевена
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Алгазина) Ерофеевна
Мать ребёнка: Алгазина Мавра Васильевена
Смерть
Неизвестно