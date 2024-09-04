Алгазин Ерофей Мартемьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазин Ерофей Мартемьянович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Алгазин Мартемьян Макарович

Мать: Алгазина Акулина Никоновна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Мавра Васильевена

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Алгазина) Анна Ерофеевна

Мать ребёнка: Алгазина Мавра Васильевена

Рождение ребёнка
1902

Сын: Алгазин Яков Ерофеевич

Мать ребёнка: Алгазина Мавра Васильевена

Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: (Алгазина) Наталья Ерофеевна

Мать ребёнка: Алгазина Мавра Васильевена

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Алгазина) Ерофеевна

Мать ребёнка: Алгазина Мавра Васильевена

Смерть
Неизвестно

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