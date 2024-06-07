Рычков Ефим Леонтиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Рычков Леонтий Прокопиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рычкова) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рычкова Маремиана Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1849