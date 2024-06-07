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Рычков Ефим Леонтиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Рычков Леонтий Прокопиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рычкова) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рычкова Маремиана Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Рычков Степан Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Рычков Иссай Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1849

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