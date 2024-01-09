Суслова Наталия Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1904
Рождение ребёнка
1929
Сын: Секерин Валентин Александрович
Отец ребёнка: Секерин Александр Корнилович
Рождение ребёнка
02.07.1931
Дочь: Секерина Апполинария Александровна
Отец ребёнка: Секерин Александр Корнилович
Рождение ребёнка
17.10.1933
Сын: Секерин Виталий Александрович
Отец ребёнка: Секерин Александр Корнилович
Рождение ребёнка
22.04.1936
Дочь: Секерина Раиса Александровна
Отец ребёнка: Секерин Александр Корнилович
Рождение ребёнка
26.09.1939
Сын: Секерин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Секерин Александр Корнилович
Ахманово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно