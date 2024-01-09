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Суслова Наталия Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1904

Отец: Суслов Никанор Федотович

Мать: Суслова Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Секерин Валентин Александрович

Отец ребёнка: Секерин Александр Корнилович

Рождение ребёнка
02.07.1931

Дочь: Секерина Апполинария Александровна

Отец ребёнка: Секерин Александр Корнилович

Рождение ребёнка
17.10.1933

Сын: Секерин Виталий Александрович

Отец ребёнка: Секерин Александр Корнилович

Рождение ребёнка
22.04.1936

Дочь: Секерина Раиса Александровна

Отец ребёнка: Секерин Александр Корнилович

Рождение ребёнка
26.09.1939

Сын: Секерин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Секерин Александр Корнилович

Ахманово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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