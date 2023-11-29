Субботин Евдоким Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Евдоким Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1932

Сын: Самсонов Виктор Евдокимович

Мать ребёнка: Субботина (Самсонова) Екатерина Спиридоновна

Рождение ребёнка
12.02.1940

Сын: Субботин Юрий Евдокимович

Мать ребёнка: Субботина (Самсонова) Екатерина Спиридоновна

Бракосочетание
30.12.1954

Жена: Субботина (Самсонова) Екатерина Спиридоновна

Смерть
Неизвестно

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