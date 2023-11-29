Субботин Евдоким Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1932
Сын: Самсонов Виктор Евдокимович
Мать ребёнка: Субботина (Самсонова) Екатерина Спиридоновна
Рождение ребёнка
12.02.1940
Сын: Субботин Юрий Евдокимович
Мать ребёнка: Субботина (Самсонова) Екатерина Спиридоновна
Бракосочетание
30.12.1954
Смерть
Неизвестно