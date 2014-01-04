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Манелюк Ангелина Евгеньевна
Манелюк Ангелина Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Ачинск
, город Ачинск, Красноярский край
Дата рождения
04.01.2014
Пол
Женский
Отец
Манелюк Евгений Геннадьевич
1982 г.р.
Мать
Манелюк (Савельева) Ольга Викторовна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.2014
Отец:
Манелюк Евгений Геннадьевич
Мать:
Манелюк Ольга Викторовна
Ачинск
, город Ачинск, Красноярский край
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