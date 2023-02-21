Логинова (Сидорова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Сидорова) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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