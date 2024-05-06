Исаев Василий Фёдорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Исаев Василий Фёдорович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Инфо с сайта gwar.mil.ru Участник первой мировой войны. Должность/Звание рядовой Воинская часть 92-й пехотный Печорский полк Место рождения Тамбовская губ., Лебедянский уезд, Куйманская вол., н.п. Ср... Показать все
Смерть
Неизвестно

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