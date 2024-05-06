Исаев Василий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Инфо с сайта gwar.mil.ru Участник первой мировой войны. Должность/Звание рядовой Воинская часть 92-й пехотный Печорский полк Место рождения Тамбовская губ., Лебедянский уезд, Куйманская вол., н.п. Ср... Показать все
Смерть
Неизвестно