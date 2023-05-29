Колодкина Евдокия Феодорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1886
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Князева (Колодкина) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Колодкин Андрей Константинович
Возможно,неточно место рождения.В стадии исследования.Но приехали в с.Вольное из с.Толстовка
Рождение ребёнка
09.10.1895 ст.
Отец ребёнка: Колодкин Андрей Константинович
Смерть
Неизвестно