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Колодкина Евдокия Феодорова

Место рождения

Беленка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Беленка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Около 1886

Муж: Колодкин Андрей Константинович

Беленка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Князева (Колодкина) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Колодкин Андрей Константинович

Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Возможно,неточно место рождения.В стадии исследования.Но приехали в с.Вольное из с.Толстовка
Рождение ребёнка
09.10.1895 ст.

Сын: Колодкин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Колодкин Андрей Константинович

Толстовка, Краснопартизанский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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