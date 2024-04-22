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Латышев Иван Васильевич

Место рождения

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Латышев Василий Афанасьевич

Мать: Латышева Наталья Данииловна

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
09.11.1907

Жена: Латышева Евфросиния Стефановна

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1908

Сын: Латышев Александр Иванович

Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.10.1909

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.09.1910

Сын: Латышев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.06.1913

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.04.1915

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
10.03.1916
Венгрия
Должность/Звание рядовой Воинская часть 190-й пехотный Очаковский полк, Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 10.03.1915 Дата события 18.02.1916
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна

Смерть
Неизвестно
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