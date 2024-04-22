Латышев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
09.11.1907
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.1908
Сын: Латышев Александр Иванович
Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна
Рождение ребёнка
13.10.1909
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна
Рождение ребёнка
28.09.1910
Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна
Рождение ребёнка
24.06.1913
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна
Рождение ребёнка
12.04.1915
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна
Военная служба
10.03.1916
Венгрия
Должность/Звание рядовой Воинская часть 190-й пехотный Очаковский полк, Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 10.03.1915 Дата события 18.02.1916
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышев Григорий Иванович
Мать ребёнка: Латышева Евфросиния Стефановна
Смерть
Неизвестно