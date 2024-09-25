Петрук Генрих Георгиевич 29.10.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрук Генрих Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1939

Дата смерти

25.09.2024

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1939

Отец: Петрук Георгий Алексеевич

Мать: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.09.2024
Москва, город федерального значения Москва
онкология поджелудочной железы

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