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Тихонов Иван Тимофеев

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.10.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1795 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1833

Отец: Тихонов Тимофей Иванов

Мать: Тихонова Агафья Акимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
08.10.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Того ж села Казенный крестьянин Серьгей Екимов Девятов и казеннаго крестьянина Степана Ильина Глухина жена его Агрипина Иванова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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