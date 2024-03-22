Тихонов Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения06.10.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1833
Отец: Тихонов Тимофей Иванов
Мать: Тихонова Агафья Акимова
Крещение
08.10.1833
воспреемники: Того ж села Казенный крестьянин Серьгей Екимов Девятов и казеннаго крестьянина Степана Ильина Глухина жена его Агрипина Иванова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно