Татарников Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1920
Дата смерти23.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1955
Дочь: Сидорова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Татарникова Любовь Лавровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татарникова Любовь Лавровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татарникова Любовь Лавровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1999
Похороны
Неизвестно