Татарников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татарников Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1920

Дата смерти

23.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1955 г.р.
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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1955

Дочь: Сидорова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Татарникова Любовь Лавровна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татарникова Любовь Лавровна

Свирск, Свирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татарникова Любовь Лавровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татарникова Любовь Лавровна

Смерть
23.09.1999
Свирск, Свирское, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Свирск, Свирское, Иркутская область
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