Тян Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тян Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1926

Дата смерти

09.02.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

OT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вялова Мария Сергеевна

Смерть
09.02.2002
Калининград, город Калининград, Калининградская область

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