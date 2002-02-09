Тян Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1926
Дата смерти09.02.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вялова Мария Сергеевна
Смерть
09.02.2002
Калининград, город Калининград, Калининградская область