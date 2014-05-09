Перминов Дмитрий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1918
Дата смерти09.05.2014
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1918
Отец: Перминов Ефим Прокофьевич
Мать: Перминова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перминов Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1946
Сын: Перминов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Перминова (Юдинцева) Валентина Кузьминична
Рождение ребёнка
26.01.1948
Дочь: Злоказова (Перминова) Луиза Дмитриевна
Мать ребёнка: Перминова (Юдинцева) Валентина Кузьминична
Смерть
09.05.2014