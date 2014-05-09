Перминов Дмитрий Ефимович 17.09.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перминов Дмитрий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1918

Дата смерти

09.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1918

Отец: Перминов Ефим Прокофьевич

Мать: Перминова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перминов Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1946

Сын: Перминов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Перминова (Юдинцева) Валентина Кузьминична

Рождение ребёнка
26.01.1948

Дочь: Злоказова (Перминова) Луиза Дмитриевна

Мать ребёнка: Перминова (Юдинцева) Валентина Кузьминична

Смерть
09.05.2014

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