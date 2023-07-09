Федор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

1756 г.р.

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Илья Иванович

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Семен Федоров

Мать ребёнка: Мария Федорова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Мария Федорова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Степан Федоров

Мать ребёнка: Мария Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Федорова

Смерть
Неизвестно
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