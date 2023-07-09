Федор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Илья Иванович
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Семен Федоров
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Мария Федорова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Степан Федоров
Мать ребёнка: Мария Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Федорова
Смерть
Неизвестно