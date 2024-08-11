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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуэктов Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуэктов Андрей Митрофанович
Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуэктов Дмитрий (Митрий) Митрофанович
Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан
Рождение ребёнка
29.05.1915
Дочь: Салманова (Полуэктова) Анна Митрофановна
Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан