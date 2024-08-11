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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуэктов Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуэктов Андрей Митрофанович

Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуэктов Дмитрий (Митрий) Митрофанович

Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан

Рождение ребёнка
29.05.1915

Дочь: Салманова (Полуэктова) Анна Митрофановна

Отец ребёнка: Полуэктов Митрофан

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