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(Стрельцова) Мария
(Стрельцова) Мария
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Древо
Место рождения
Новоалексеевка
, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Дата рождения
1918
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Стрельцов Лаврентий Корнеевич
1878 г.р.
Мать
Стрельцова Харитина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Стрельцов Лаврентий Корнеевич
Мать:
Стрельцова Харитина Ивановна
Новоалексеевка
, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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