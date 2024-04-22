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(Стрельцова) Мария

Место рождения

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Стрельцов Лаврентий Корнеевич

Мать: Стрельцова Харитина Ивановна

Новоалексеевка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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