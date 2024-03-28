Осколкова Параскева Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсколкова Параскева Лаврентьевна

Осколкова Параскева Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осколков Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Осколков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Осколков Михаил Яковлевич

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150

Мы используем куки для улучшения работы сайта.