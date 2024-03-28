Осколкова Параскева Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Осколков Михаил Яковлевич
Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive5/unit/135866#150