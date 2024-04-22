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Зырянов Петр Дмитриевич

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Место рождения

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

27.06.1913

Дата смерти

11.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1943

Сын: Зырянов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Зырянова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
04.11.1945

Дочь: Павлова Елена Петровна

Мать ребёнка: Зырянова Ирина Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зырянова Ирина Алексеевна

Смерть
11.04.1984
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