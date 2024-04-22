Зырянов Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1913
Дата смерти11.04.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1913
Рождение ребёнка
26.05.1943
Мать ребёнка: Зырянова Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
04.11.1945
Дочь: Павлова Елена Петровна
Мать ребёнка: Зырянова Ирина Алексеевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.04.1984