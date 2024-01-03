Ештокина Дарья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ештокина Дарья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1908 ст.

Муж: Ревякин Трофим Михайлович

Федулов, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.08.1912

Дочь: Ревякина Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Ревякин Трофим Михайлович

Смерть
Неизвестно

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