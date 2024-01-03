Ештокина Дарья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1908 ст.
Федулов, Багаевский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.08.1912
Дочь: Ревякина Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Ревякин Трофим Михайлович
Смерть
Неизвестно