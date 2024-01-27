Андреев Никон Григорьевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Андреев Григорий
Россия
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Андреев Никифор Николаевич
Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна
Россия
Рождение ребёнка
22.04.1929
Сын: Андреев Леонид Пантелеймон Николаевич
Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна
станица Темижбекская
Рождение ребёнка
Около 1929
Россия
Рождение ребёнка
Около 1929
Сын: Андреев Лукъян Николаевич
Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1935
Россия
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Фуменкова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна
Россия
Рождение ребёнка
Около 1940
Россия
Смерть
1953