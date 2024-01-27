Андреев Никон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Никон Григорьевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1927 г.р.
1929 г.р.
Около 1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1931 г.р.
Около 1933 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Андреев Григорий

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Андреев Никифор Николаевич

Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна

Россия
Рождение ребёнка
22.04.1929

Сын: Андреев Леонид Пантелеймон Николаевич

Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна

станица Темижбекская
Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Андреев Лукъян Николаевич

Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Фуменкова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна

Россия
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Степанида Анохриевна

Россия
Смерть
1953
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