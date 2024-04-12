Юрьева Настасья Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьева Настасья Ларионовна

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Ларион

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Юдакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Юрьев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Юрьев Ферапонт Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Юрьев Иван Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович

Отец ребёнка: Юрьев Иван Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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