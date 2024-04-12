Юрьева Настасья Ларионовна
Место рождения
Дата рождения1728
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Ларион
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Юдакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Юрьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Юрьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Юрьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович
Отец ребёнка: Юрьев Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно